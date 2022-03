Samson garde l’envie

'Je ne rejouerai plus en France, il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas la fin que j'avais espéré après une saison où je n'ai quasiment pas joué, mais c'est comme ça.” Il n'est pas sûr cependant que cette fin ait vraiment sonné pour celui qui marqua son premier but en Ligue 1 il y a près de 15 ans. 'Je suis en forme et j'ai toujours envie de jouer, annonce-t-il. Je me suis entraîné avec a réserve du Mans jusqu'à la trêve et je continue de m'entretenir physiquement depuis”. En ligne de mire : la saison prochaine. 'Je vais essayer de partir aux Emirats. J'ai un contact là-bas.”



Malherbe : meilleur moment

L’ancien attaquant caennais, qui assure sans détour avoir “vécu le meilleur moment de [sa] carrière au Stade Malherbe” aurait pu rebondir en Ligue 2 dès cet hiver. “J’ai fait un essai d’une semaine à Châteauroux. Jean-Pierre Papin était intéressé mais il s’est finalement rétracté.” Loin de se laisser abattre, Stéphane Samson, 34 ans, a “plein de projets en tête” prêts à voir le jour au cas où il devait définitivement remiser au placard sa tenue de footballeur professionnel.



