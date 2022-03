Entre ciel et terre, ils mènent une vie semée d'embuches. A Saint Côme du Mont, près de Carentan dans la Manche, il est possible de passer un dimanche à observer canards, passereaux, échassiers et autres passériformes. L'immersion dans ce milieu parfois hostile s'effectue en compagnie d'un animateur nature. La migration n'aura bientôt plus de secrets grâce à l'étude des oiseaux hivernants. Maison du parc, tél. 02 33 71 65 30.



