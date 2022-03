Auto entreprises : elles ont réalisé leur rêve

La société, spécialisée en décoration intérieure, n'a pas encore de nom mais a une particularité: ses créatrices sont des auto-entrepreneuses. Ce statut existe depuis le 1er janvier 2009 et présente beaucoup d'avantages pour ces deux jeunes caennaises. ' Grâce à ce statut, nous avons pu nous inscrire rapidement tout en étant bien entourés. Nous ne payons pas de charges salariales tant que l’activité n’est pas rentable. Nous n’avons pas eu besoin de nous endetter car aucun apport financier ne nous a été demandé et puis, nous avons pu conserver chacune notre emploi. Nous avons ainsi le temps de sonder la clientèle pour savoir si notre activité est suffisamment rentable avant de quitter notre travail actuel ”, explique Pauline Guesnon, co-présidente de l’entreprise. L’idée de créer leur propre entreprise trottait déjà depuis longtemps dans la tête de ces deux jeunes femmes.



Un rêve enfin réalisé

“ C’est un rêve que nous avions depuis quelques années. Un statut comme celui-ci précipite les choses et nous montre que c’est possible. Notre chance, il faut la tenter pour exercer le métier dont nous rêvons ,” ajoute avec enthousiasme Pauline Guesnon. Les deux jeunes filles se sont rencontrées dans un cadre professionnel. Leur désir de créer une entreprise ensemble s’est fait jour très vite. “ Claire faisait un stage dans l’entreprise où je travaillais. Nous avons pensé, vu nos cursus réciproques, l’une tournée vers le management, l’autre vers la décoration, que nous pouvions nous entraider et aller très loin ”, indique Claire Baillon. Leur objectif est de quitter leurs activités actuelles d’ici à 2012 et de créer une SARL.



Contact : Claire Baillon, tél. 06 85 25 16 07.



