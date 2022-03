Animaux : une ambulance rien que pour eux !

C'est le nom de la société que ce dernier vient de créer, spécialisée dans le transport d'animaux de compagnie. 'Je conduis les bêtes du domicile au cabinet d'un vétérinaire et inversersement. J'en emmène aussi pour se faire toiletter”, explique-t-il très sérieusement.



Tous sauf les reptiles et les oiseaux

Avant de se lancer, Didier Willem a consulté 38 vétérinaires. Tous l’ont encouragé dans son projet. “Mes clients sont des personnes sans véhicule ou qui n’ont pas le temps”. Avec son ambulance équipée de deux cages et un brancard, le chauffeur-accompagnateur sillonne les rues et les routes, prenant soin des chiens, chats et autres petits animaux. “Mon véhicule est homologué par la Direction des services vétérinaires. Par contre, je ne peux pas transporter les reptiles et les volatiles”.

Didier Willem intervient tous les jours, dimanche compris et assure même les urgences de nuit. Une chose est certaine : avec lui, les animaux sont en bonne compagnie !

Tarifs et renseignement : tél. 06 37 31 06 74 .



