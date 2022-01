Lubrizol est une société américaine présente dans de nombreux pays du monde dont la France. Son activité est la fabrication et la vente d'additifs pour des huiles de transports et des lubrifiants industriels. L'entreprise possède trois sites en France : Rouen, le Havre et Mourenx (près de Pau).

Le siège social français de l'entreprise est basé à Rouen depuis 1954 tout comme son usine classée SEVESO.

A lire aussi :