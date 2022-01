La circulation des bus scolaires se fait donc au cas par cas dans le département. Les services du conseil général indique par ailleurs qu'à 7h30 ce matin, 18 saleuses étaient en intervention et traitaient 900 kilomètres de routes.

La circulation est annoncée comme délicates sur les secteurs de Mortain, Saint James, Ducey à causes de la neige et Villedieu, Saint Lô, La haye du Puits et Valogne à cause du Verglas.