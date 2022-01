CAEN-NIORT (0-1) : Malherbe cueilli à froid

Sur une pelouse glissante due au froid et à la neige tombée sur le stade Michel d’Ornano ces 12 dernières heures, les premiers appuis furent difficiles à trouver. Et au petit jeu du meilleur patineur, ce sont les Malherbistes qui prirent en premier leurs marques. Côté gauche, Raphaël Guerreiro sonnait la première offensive qui accouchait d’un corner pour les Caennais. Mais le coup de pied de coin ne donna rien (4e). Un coup-franc de Jean Calvé permit ensuite à Rodolphe Roche de réaliser sa première parade de la rencontre dans la cage pictocharentaise (10e).



Pierre expulsé

Dès lors, il apparaissait évident que la clé du match se situerait dans la capacité d’une équipe à mieux tenir la balle que son adversaire. Mais à la demi-heure de jeu, un ballon anodin fila dans le dos de la défense malherbiste et anima la rencontre. Jean-Jacques Pierre allongea la jambe pour intercepter la balle, et Luidgi Glombart qui passait par là fut alors séché par le défenseur bas-normand. L’arbitre n’hésita pas et expulsa le défenseur haïtien.

Sur le coup-franc qui suivit, il fallut alors tout le talent de Damien Perquis pour repousser une "madjer" de Luidgi Glombard (31e). Bien que réduits à dix, les Caennais s’en sortaient bien par la suite. En deux minutes, ils se créèrent même leurs deux meilleures occasions de la première mi-temps. Mathieu Duhamel, tout d’abord, s’offrit un duel avec le portier adverse (44e). Et dans la minute qui suivit, Alexandre Cuvillier crocheta parfaitement son vis-à-vis pour s’ouvrir le chemin du but, mais sa frappe trop enveloppée, passa juste au dessus de la cage pictocharentaise (45e).



Niort en contre

Au retour des vestiaires, les Caennais semblaient branchés sur le même courant et continuaient à se montrer entreprenants. Mais Niort n’en restait pas moins dangereux. Djibril Konaté monté aux avant-postes alertait ainsi Damien Perquis d’une bonne frappe (58e). C’est l’instant que choisit alors Patrice Garande pour faire entrer en jeu la recrue bas-normande du mercato, Kyung Jung Kim.

Ses premières touches de balle témoignaient clairement de l’envie bas-normande d’aller de l’avant. Mais en contre, les Niortais laissaient planer la menace comme lorsque Jérôme Lafourcade, bien lancé en profondeur, décroisa un peu trop sa frappe (74e). Et puis sur une action un peu plus construite, les hommes de Pascal Gastien déplaçait le jeu sur la droite de l’aire de jeu. Bien lancé vers le premier poteau, Jimmy Roye vint alors parfaitement couper le centre pour l’ouverture du score (0-1, 82e). Malherbe ne s’en remit jamais.



La feuille de match

CAEN-NIORT : 0-1 (0-0)

21e journée de Ligue 2 - Vendredi 18 janvier 2013



But : Roye (82e)

Cartons jaunes : Duhamel (36e), Mboné (56e) pour Caen

Carton rouge : Pierre (30e) pour Caen

Caen : Perquis - Calvé, Sorbon, Pierre, Guerreiro - Seube (Raineau, 79e), Cuvillier, Montaroup (Mboné, 34e), Poyet (58e), Fajr - Duhamel

Niort : Roche - Letzelter, Bernard, Pallois, Konaté - Durand (Roye, 46e), Ricaud, Gastien - Glombard (Diaw, 71e), Lafourcade, Houla (Hebras, 80e)