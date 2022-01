Caen-Niort : les Malherbistes font du ski

Ballons orange vif, lignes du terrain retracée en rouge, bonnets et gants… les détails ne trompent pas. Ce match de la 21e journée de Ligue 2 entre Caen et Niort, ce vendredi 18 janvier, va se jouer dans des conditions peu habituelles, alors qu’à l’échauffement quelques flocons tombaient encore et que le thermomètre indiquait -2°.

Cet environnement hostile rappelle un Caen-Laval, trois saisons en arrière. Les Caennais qui menaient 1-0 à la mi-temps, s’étaient fait rejoindre au score en seconde période et alors qu’il venait de se mettre à neiger, un soir de décembre 2009.

Les services de la ville de Caen avaient pourtant pris un maximum de précautions. Dès hier après-midi, ils ont bâché la pelouse de d’Ornano, avant de la retirer en milieu d’après-midi aujourd’hui. Et d’après les joueurs, le terrain semble moins dure que prévu…