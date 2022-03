A Caen, on recycle solidairement vos radiographies

Depuis une loi qui a mis fin à la collecte et au tri de médicaments non utilisés, l'association composée de 50 bénévoles a trouvé une activité lui permettant de poursuivre sa mission humanitaire, particulièrement dans trois pays d'Afrique subsaharienne, le Mali, le Sénégal et le Cameroun.

« Nous collectons les clichés radiographiques que nous revendons à une société spécialisée qui en extrait les sels d’argent et nous reverse un pourcentage », explique le président, Gilbert Lesueur. Ce procédé s’avère être par ailleurs écologique, les radiographies contenant de nombreux polluants. Grâce à cette collecte, PHI enverra prochainement à Yaoundé au Cameroun une cargaison contenant deux équipements de cabinets dentaires, des lits et des fauteuils roulants.

On peut déposer jusqu’à fin avril ses vieux clichés chez son pharmacien qui les donnera à PHI.

Pratique : Pharmacie humanitaire internationale Basse-Normandie, rue Vaubenard, phi.basse-normandie@sfr.fr.



