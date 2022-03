La prison de Caen a son centre d’impression

L'une des principales activités professionnelles, que les détenus du centre pénitentiaire de Caen peuvent exercer, concerne l'imprimerie. De nouveaux ateliers ont été inaugurés jeudi 14 janvier. Les machines qui tournent désormais dans ces locaux situés un peu à l'écart de la maison d'arrêt, mais dans son périmètre officiel, appartiennent à l'Artec.

Cette association, crée il y a vingt-cinq ans, agit pour la réinsertion des prisonniers en leur proposant de se former aux techniques d’impression, de passer des examens dans ce domaine.

La structure fonctionne telle une véritable entreprise. Cinq détenus y travaillent chaque matin, du lundi au samedi. On y sous-traite les demandes de nombreuses sociétés pour imprimer des “flyers”, des affiches, des brochures ou des enveloppes.

En plus de ces ateliers flambant neufs, l’Artec a lancé une rotative quatre couleurs qui va permettre un accroissement de l’activité.



