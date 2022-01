Bernadette Chirac et Christian Karembeu en visite à la Maison des adolescents de Caen

Arrivés vers 15h à la Maison des adolescents de Caen, dont 345 000 euros ont été financés par la Fondation, Bernadette Chirac et Christian Karembeu ont visité ses locaux entourés du personnel de l'établissement, de rares élus mais de nombreux représentants associatifs.

Elle se rendait ensuite au récent bâtiment d'hébergement thérapeutique de la Maison des adolescents, à Cairon, au nord-ouest de Caen.

L'opération Pièces jaunes, dont le parrain cette année n'est autre que Christian Karembeu, soutient et accompagne le développement de la création de Maisons des adolescents. "Plus de cinquante sites similaires existent en France, et il y en aura d'autres : nous souhaitons en ouvrir un par département", a ainsi déclaré Bernadette Chirac.

A Caen, une unité d'hospitalisation de nuit vient compléter le dispositif : les adolescents y sont accueillis en permanence, et peuvent consulter leurs médecins ou psychologues.