“El Figlio de Napoli” bientôt au Zénith de Caen

Né à Tunis en 1965, ce crooner se passionne très tôt pour la musique. A 5 ans, son père qui apprécie la salsa, le jazz, l'opéra et les chansons françaises, façonne, sans nul doute, son oreille musicale. En 1982, le jeune Dany se lance dans des études de médecine. Découvrant Paris et sa rive gauche, il chante aux terrasses des cafés. Jacques Boni, le patron du cabaret 'Les Trois Maillets”, lui donne sa chance. En 1998, il se fait surnommer 'El figlio de Napoli” en chantant à la terrasse d'un café de Naples et, si Saint Germain l'a formé, c'est la scène qui l'appelle. Aujourd'hui, il revient avec un 10e album intitulé Puerto Rico. Toujours teinté de rythmes salsa, cet opus pousse à l'optimisme. Samedi 30 janvier, à 20h30, au Zénith de Caen. Tarifs, 33 à 59 €. Réservations, tél. 02 31 50 32 30.



