Championnats d’épée à Caen

Plus de 140 tireurs, représentant une douzaine de clubs, ont participé à ce rendez-vous qualificatif pour les championnats de France. Parmi eux, Lisieux et Alençon se sont distingués en décrochant de nombreux titres, notamment dans les catégories seniors. Caen, plus grand club de la région en terme de licenciés, et Hérouville ont cependant tiré leur épingle du jeu chez les jeunes et par équipe. En minime, Delphine Dussaule (Caen EC), douzième des derniers championnats de France, s'est imposée logiquement. Dans la même catégorie d'âge mais chez les garçons, l'équipe d'Hérouville a également remporté le titre. Un succès qui a échappé à leurs aînés, toutefois deuxièmes et troisièmes du classement seniors.



