Mondeville facile à Limoges

Les Mondevillaises ont creusé l'écart dès l'entame du match et ont conforté leur avance tout au long de la rencontre, grâce notamment aux 20 points de Lenae Williams (meilleure marqueuse de la rencontre).

Après leurs débuts en Coupe de France mercredi 20 janvier à Reims (N1), elles disputeront ce samedi 23 janvier à 20 heures un match en retard à valeur de test contre Bourges.

L’affiche promet d’être belle, Halle Bérégovoy, entre les Mondevillaises et le champion de France en titre. Les Berruyères, où évoluent les anciennes mondevillaises Jennifer Digbeu et Paoline Salagnac, restent sur une série impressionnante de dix succès consécutifs en championnat. Elles se sont toutefois fait très peur samedi dernier à Arras (68-69).



Galerie photos