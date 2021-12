"Produire plus pour gagner moins est inadmissible et inacceptable" selon l’association qui dénonce les accords au rabais sur le prix du lait. Pour André Lefanc, producteur manchois et président National de l'apli, "la situation est pire qu'en 2009".

"Depuis, le prix des céréales et des matières premières a augmenté et nous ne pouvons plus nourrir nos animaux" affirme le producteur de Vains près du Mont Saint Michel qui ne veut pas "des accords signés par la FNPL avec les industriels"...