Laboratoires Gilbert à Caen : le succès des mini-doses

Tout récemment, le 6 janvier dernier, à 4h26 du matin, est sortie la première boîte de sérum physiologique en doses unitaires stériles du nouveau site de production de la société, situé avenue de Cambridge sur la zone du CITIS à Hérouville. Un moment émouvant pour Laurent Batteur, président du groupe du même nom, qui mise gros avec ce produit puisqu'il représente 30% du chiffre d'affaires des Laboratoires.



700 000 millions de doses par an

“Dans le temps, le sérum physiologique était produit en flacon de 250 ml dans l’arrière boutique du pharmacien. Malheureusement, ce n’était pas très stérile ! Nous avons donc lancé la compresse imprégnée médicamenteuse unitaire puis le sérum physiologique en doses unitaires stériles”, explique Laurent Batteur. Ce produit, utilisé entre autre pour l’hygiène nasale, ophtalmique, auriculaire ou antiseptique, connaît depuis vingt ans un succès remarquable et est plébiscité par le consommateur. “Aujourd’hui, nous produisons 700 000 millions de doses par an”, souligne Laurent Batteur. Et les cahiers de commandes sont pleins. Les laboratoires Gilbert ne comptent donc pas s’arrêter en si bon chemin. Deux autres lignes de production de cette nouvelle usine devraient être mises en service en février puis en avril prochains. Puis trois autres dans les années à venir. Ces dernières serviront à la fabrication de médicaments mais aussi de dispositifs médicaux en gros volume,pour le secteur hospitalier.

“Notre premier objectif, c’est que la totalité de l’usine soit opérationnelle le plus rapidement possible pour l’amortir”, souligne le président du groupe Batteur. La belle aventure de cette entreprise caennaise est donc en perpétuelle évolution. L’augmentation de l’activité devrait générer la création de 130 emplois.







