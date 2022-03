Soins palliatifs : Hérouville donne l'exemple

Ce texte prévoit notamment une aide journalière de 49 euros pendant 21 jours maximum. Mais quand cette solution n'est plus possible, quand l'aidant s'épuise et qu'il ressent le besoin de se ressourcer, il existe des structures de soins palliatifs comme le centre Maurice Abiven à Hérouville Saint Clair, un service dépendant de la fondation de la Miséricorde implanté à Caen. 'Nous sommes là pour accueillir les patients en situation incurable, pas forcément en fin de vie, mais qui sont à une étape de leur maladie où les traitements à visée curative ou spécifiques comme la chimiothérapie ne sont plus à l'ordre du jour”, explique le Dr Dominique Pasquet-Moulin, médecin responsable.



Accompagner jusqu’au dernier souffle

Douze patients peuvent être accueillis au centre Abiven, même en séjour temporaire. “Ici, les soignants ont plus de temps”, souligne le Dr Pasquet-Moulin. “Notre priorité, puisque nous ne sommes plus dans une démarche de lutte contre la maladie, est de lutter contre les symptômes. Les patients arrivent souvent ici après un parcours de combattant, ils ont dû se battre contre la maladie. Là, nous les autorisons à ne plus vouloir de traitement, à poser les valises”.

Les soignants du centre Maurice Abiven mettent donc de côté leur pouvoir de guérison. “Nous ne sommes plus dans cet ordre des choses. Cela peut paraître frustrant pour certains confrères mais notre satisfaction est d’un autre ordre”. Celle d’accompagner les hommes et les femmes qu’ils entourent jusqu’à leur dernier souffle et dans les meilleures conditions possibles. Celle aussi d’accompagner les familles dans cette ultime étape de la vie.



Pratique. Centre Maurice Abiven, 1020, rue des Sources 14 200 Hérouville Saint-Clair. Tél. 02 31 46 24 73.



