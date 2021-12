Course d'orientation : “Ça te dit un Calvad’O Night”!

Le principe ? Une grande course chronométrée dans la forêt de Grimbosq par équipe de deux à quatre personnes. Les parcours font 10, 20 ou 42 kilomètres. Les inscriptions étant presque closes, l’association a mis en place une course non chronométrée et qui n’exige pas d’inscription préalable : la Rand’O.

De 14h à 17h, découvrez le principe des courses d’orientation sur environ 10km... 5 € par adulte ou 12 € par famille, il faut prévenir de sa venue par mail (moisseron.eric@orange.fr) et se trouver à 14h sur le parking du chêne Guillot de la forêt de Grimbosq. Un grand labyrinthe vous permettra également de tester votre sens de l’orientation.



Pratique. Samedi 12 janvier à la maison forestière de Mutrécy. Rendez-vous dès 14h pour la Rand’O. Infos sur www.vikazim.fr.