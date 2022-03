Caen : les tags n’ont pas de secrets pour eux

' Pour un coût de 35 à 45€ par mètre carré de tags traités, mon agent, Roger Alain, et moi-même lorsqu’il le faut, assurons leur effacement. La différence de coût pour le traitement est lié au support. Si nous intervenons sur du béton ou de la pierre de Caen, cela revient moins cher que lorsque le support est de la comble en chien, une pierre lisse et poreuse. ”, explique David Bouvier, patron de l’entreprise NSV. Depuis plusieurs années, l’entreprise est de plus en plus sollicitée pour nettoyer des tags avec des produits à base de végétaux. “ Pour être efficace, il nous faut agir au plus vite. C’est une lutte permanente. ”

Pratique : NSV, ZI Centre routier, 2 bis rue des frères Chappe, 14540 Grentheville, tél. 02 31 23 73 73.



