Match nul et statu quo

"On garde le même écart avec nos adversaires directs donc c'est une belle soirée pour nous", estime Franck Dumas sur le site de Stade Malherbe. Une soirée qui avait pourtant mal commencé pour les Caennais. Auteurs d'un début de match pour le moins timide, ils ont mis une demi-heure avant de frapper au but. L'ennui, c'est qu'en face, Dijon s'était montré autrement plus tranchant et avait ouvert le score par Kitambala sur un long dégagement (1-0, 25'). "J'avais pourtant prévenu mes joueurs que Dijon jouerait de la sorte quand il n'arriverait pas à sortir le ballon", déplore l'entraîneur caennais.

Obligés de réagir, les Caennais haussaient progressivement le rythme. Dangereux en fin de première période, par Nivet notamment, ils mettaient plus d’impact dans leurs attaques au retour des vestiaires et trouvaient la faille par Toudic après un bon travail d’El Arabi (1-1, 60’). Ce but relançait le Stade Malherbe et décantait la rencontre. Le DFCO obligeait Thébaux à plusieurs grosses parades mais la plus grosse opportunité était à mettre au crédit de Proment, dont le coup-franc était dévié sur la transversale par Malicki (84’). "On a assisté à un match ouvert, note Franck Dumas. Dijon a fourni une belle production et nous a embêté. Le match nul est logique."

Lundi 25 janvier, les Malherbistes disputeront leur match en retard de la 19ème journée contre Metz (20h45 sur Eurosport).

L’affiche s’annonce belle entre le leader de Ligue 2 et l’un des plus sérieux candidats à la montée, sixième du classement et invaincu à domicile (sept victoires et trois matchs nuls). Les Messins ont été contraints au partage des points lors de leurs deux dernières sorties, contre Istres et Brest, mais veulent profiter des deux matchs en retard qu’il leur restent pour retrouver une place sur le podium provisoire.



