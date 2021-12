Fuite de gaz à Querqueville (50) : 500 personnes évacuées

Une pelleteuse du chantier de rénovation du Cosec a percé une conduite de gaz, aux alentours de 11 heures. Une canalisation 4 bars, l'équivalent de 4 kilos par cm2.

Une "Procédure de gaz renforcée" (PGR), rarement déclenchée, a été mise en place conjointement par GrDF et les pompiers.

Un périmètre de sécurité de 200 mètres a été établi autour de la zone, nécessitant d'évacuer 540 personnes. Parmi elles, les 305 élèves du collège Jules-Ferry, des employés de deux entreprises et des salles de sports alentours. Le gaz a également été coupé dans un supermarché voisin, sans toutefois demander l'évacuation des clients.

Deux lances à incendie

Lors des procédures de ce type, des lances à incendies sont installées pour prévenir tout départ de feu. Les équipes de secours sont également renforcées : deux fourgons incendie, un véhicule de protection des personnels et deux officiers. Les pompiers de Tourlaville et Cherbourg ont été mobilisés pendant une heure et demie, le temps pour eux de vérifier qu'il n'existait pas de poches de gaz dans les bâtiments ou les égoûts.

L'évacuation s'est déroulée dans le calme et sans heurts.