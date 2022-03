Conforter sa place parmi l’élite

L'aviron, qui demande autant de puissance, de technique que de mental, considéré par certains comme la discipline sportive la plus complète, 'se porte bien à Caen� d'après le président de la Société nautique de Caen et du Calvados (SNCC), Daniel Transon.

Le club a validé pour la quatrième année consécutive sa place en première division au terme des championnats de France de juin et juillet. Au classement général, qui prend en compte toutes les catégories, il occupe la vingtième et dernière position de D1.



Premier club Normand chez les filles

Mais ses filles, qui représentent 40 % des licenciés, trustent le douzième rang national. En juin dernier, le duo Marie Lory � Jeanne Petitjean a même rapporté une médaille d’or des championnats de France dans la catégorie minimes. “Nous sommes le premier club normand chez les filles, se félicite Daniel Transon, et le deuxième chez les garçons, qui ont décroché deux médailles de bronze aux derniers championnats de France. »

Créée en 1883, ce qui en fait le plus vieux club du département, la SNCC compte 400 adhérents, “nettement plus que la moyenne française”, souligne Daniel Transon. Elle accueillera trois épreuves en 2010 et dispose avec le canal de Caen de l’un des quatre plans d’eau labellisés par la Fédération française pour le contre-la-montre. Cette année, le club cherchera à consolider sa place en D1 et tentera d’accrocher trois nouveaux podiums aux championnats de France. “On aimerait aussi avoir un ou deux internationaux chez les jeunes”, précise Daniel Transon.

Pour se donner les moyens de leurs ambitions, les rameurs caennais ne lésinent pas sur les efforts. Les meilleurs, une vingtaine, s’entraînent huit à neuf fois par semaine, alternant pratique, musculation et footing. Le prix à payer pour se faire une place parmi les 80 000 pratiquants licenciés en France.









Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire