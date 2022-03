Ca roule pour Elite Courses !

Fondée par Yoann Guinais et Frédéric Nivaux, cette entreprise caennaise s'est spécialisée dans le transport à vélo de plis, courriers et colis des collectivités publiques et des entreprises de l'agglomération caennaise. Et ça marche. En 2008, l'entreprise enregistre, une nouvelle fois, une hausse de 35% de son chiffre d'affaires. Résultat, les fondateurs ont, à présent, cinq salariés à leurs côtés. Leurs profils sont naturellement très sportifs : Aurélie, seule fille de l'équipe, s'est distinguée dans les championnats régionaux de VTT. Raphaël, sourd depuis l'âge de 2 ans, est vice-champion de France de VTT. Ou encore Charles, une référence en biathlon 10 km. Cette entreprise très dynamique, basée, à présent, 59 rue Victor Lépine, à Caen, envisage de proposer très bientôt ses services aux particuliers.

Elites Courses, tél. 06 67 17 36 21 ou elitecourses.fr.



