4 véhicules incendiés à Caen

Un premier incendie a été signalé hier soir, vers 20h15, dans le quartier du Chemin Vert, le véhicule a été totalement détruit. Quelques minutes plus tard un second feu a partiellement dévasté une autre voiture, à Mondeville sur une zone d’activités les incendiaires volant au passage un GPS et un ordinateur.

A Minuit, puis peu avant 3 heures du matin, deux autres voitures étaient incendiées à Caen. Au cours de cette même nuit, plusieurs autres voitures ont été dégradées. Un homme a été interpellé, il était totalement ivre. Il a été placé en cellule de dégrisement avant de pouvoir être auditionné.