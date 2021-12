Florence Quentin aborde dans cette émission les sujets du polythèisme et du monothéisme. Au long de ses pérégrinations l'homme en quête de sens se pose la question de la confiance en qui ou (et) en quoi ? Pour qui, pour quoi vivre ? Avec notre invitée voyages historique et intérieur ....

