Internet : Infosat Télécom combat les zones privées du haut débit

Constructeur et exploiteur d’infrastructures, toujours en quête de nouvelles expérimentations, Infosat Télécom utilise différents types de technologies, parmi lesquelles l’EOC (Ethernet Over Coaxial), destinée aux HLM et dont le déploiement est prévu courant 2013. “Cette technologie low-cost permet de ne pas faire de trous dans les murs”, explique François Hédin pour justifier l’intérêt des bailleurs sociaux pour l’EOC qui utilise les câbles TV déjà existants.

Le chef d’entreprise mentionne également le “superwifi”, technologie radio qui réussit à exploiter les espaces libres de la TNT. Elle sera expérimentée tout prochainement en Seine-Maritime. “Ce que le consommateur paie, c’est la construction des infrastructures, car leur exploitation ne coûte plus rien”, conclut François Hédin.