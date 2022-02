Le papier peint, un art en voie de reconnaissance

Sa visée est plus haute : rendre ses lettres de noblesse à une forme d'art insuffisamment reconnue de nos jours, le papier peint.

Pari réussi pour l’auteur, consultante en arts décoratifs, qui signe là un livre d’art de la plus haute qualité de fond et de forme.

Des sources orientales à l’art moderne et aux tendances contemporaines, l’auteur retrace à grand renfort de magnifiques illustrations l’histoire du papier peint, qui culmine dans la France des XVIIIe et XIXe siècles avec des créations d’une époustouflante beauté.

Des œuvres signées, puis imprimées à peu d’exemplaires, incroyablement bien conservées, et dont les originaux se disputent aujourd’hui à prix d’or sur le marché de l’art.

Une éblouissante initiation à une forme d’expression picturale trop mal connue.



Papiers peints

Auteur : Carolle

Thibaut-Pomerantz

Genre : décoration

Edition : Flammarion, 242 p, 75 €







