Musique d'hiver à Montmartin-sur-mer

On y retrouve le dubstep anglo-allemand de Jazzsteppa, le rock britannique de The Adventures of... et l'électro de leurs compatriotes Electra complex, sans oublier la présence des Caennais de Grand Parc et de Youp Horn, ni la carte blanche donnée à For1, formation d'électro alternatif de Coutances.

La musique devrait se poursuivre jusque tard dans la soirée. A noter que de 19h30 à 21h30, une entrée achetée donne droit à une entrée offerte...