Au musée, l’art à portée de pinceau

Un mercredi par mois de 13h à14h, il est possible d'arpenter le musée pour découvrir un artiste, une oeuvre ou encore un thème. Le jeudi midi associe plaisir des yeux et des papilles en proposant l'analyse d'un chef-d'oeuvre et le déjeuner au café Mancel. Entre 18h et 20h, la gastronomie laisse place aux pinceaux avec un atelier articulé autour de la compréhension des différentes techniques de peinture. Des visites commentées sont également programmées le jeudi et le dimanche. Un dimanche par mois, c'est muni d'un carnet de croquis qu'il vous est proposé d'apprendre à contempler les oeuvres et tout cela sans qu'il soit nécessaire de posséder des connaissances. Le programme est à découvrir sur mba.caen.fr



