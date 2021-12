Ligue 2 : Caen monte sur podium pour Noël !

Football, Ligue 2, 19ème journée.

Caen, monte sur le podium, et s'installe second, après sa victoire à d'Ornano 1 à 0 face à Chateauroux. Ce résultat est grâce à un but de Neeskens Kebano, une demi-volée expédiée dans les filets des castelroussins à la 63ème minute. C'est le premier but en championnat pour ce joueur.

Les malherbistes passeront donc la trève de fin d'année sur le podium.

Moins de bonheur pour Laval, défait à domicile par Le Havre, 2 à 1. Les mayennais avaient ouvert le score à la 24ème minute. But de Gimbert. Le Havre égalisait à la 56' avait de s'imposer en fin de seconde période à la 93'.

Laval descend à la 16ème place, Le Havre est 9ème.

Le Mans, 14ème, recevra le troisième du classement Monaco ce samedi après-midi.

En national, Cherbourg est allé s’imposer 2 à 1 face à Vannes ce vendredi soir. Les cherbourgeois sont 15ème.

En CFA, Avranches a battu Bordeaux 3 à 0 . Avranches est 5ème.