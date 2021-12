Rouen : un brunch de la nouvelle année au café librairie "Ici&Ailleurs"

Les enfants pourront découvrir l’univers provençal, au travers des animations “Carnets de voyage” organisées par le Café-librairie. Destinées au enfants de 5 à 13 ans, elles proposeront des cours de cuisine mais aussi des ateliers plus créatifs qui se dérouleront les 26, 27, 28 décembre et les 2, 3 et 4 janvier, de 9h30 à 11h30. Réservations au 02 35 62 18 46.

Les adultes ne sont pas oubliés. Des ateliers d’écriture sont organisés par Pierre Thiry, intitulé “Ecrire entre Noël et le jour de l’an”. Ils auront lieu du 27 au 30 décembre, et du 3 au 6 janvier, de 14h30 à 17h. Information et réservation au 06 86 56 02 87.

Enfin, Ici&Ailleurs font pour la première fois un brunch le mardi 1er janvier, de 10h à 18h. Des produits artisanaux et locaux seront proposés.

Dépêchez-vous de réserver car le concept séduit : 02 35 62 18 46.