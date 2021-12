A Caen, des centaines de scouts se sont transmis la lumière de la grotte de Bethléem

Cette flamme circule en décembre partout en Europe et dans le bassin méditerranéen, en signe de paix. Cette tradition est née en 1985, à l’initiative d’un jeune scout autrichien. Il s’était rendu dans la grotte de la Nativité, à Bethléem en Palestine, y allumer un cierge et le ramener à la cathédrale de Vienne pour la messe de Noël. Depuis, la lumière suit le même chemin. Puis elle est transmise de la capitale autrichienne à des délégations scoutes de nombreux pays. En France, le second relais se fait à Paris et à Metz, et la lumière gagne ensuite les grandes villes françaises. Dimanche dernier, après une cérémonie au Temple protestant de la rue Mélingue, les scouts bas-normands ont accompagné la flamme jusqu’à l’église St-Etienne. "La lumière est symbolique : elle nous éclaire mais elle est fragile. Il faut la protéger", commentait leur responsable.