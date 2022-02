Une championne WNBA

À 27 ans, cette dernière est tout simplement la meneuse titulaire de l'équipe championne WNBA en titre, les Phoenix Mercury. C'était le premier choix d'Hervé Coudray.



Une petite taille d’1m60

“J’ai passé trois mois aux Etats-Unis en 2008 et je l’ai souvent vue jouer, raconte-t-il. Quand Caro (Aubert) s’est blessée, je suis entré en contact avec elle.” Parallèlement, celle qui a été élue rookie (meilleure débutante) de WNBA en 2005 avait envie de “découvrir la France et un championnat réputé”. C’est ainsi qu’elle a posé ses valises en Basse-Normandie le 29 décembre.

Alors que sa petite taille (1m60) peut inquiéter certains entraîneurs, Hervé Coudray croit en cette joueuse athlétique, rapide et adroite loin du cercle. “Si Phoenix a brillé, c’est aussi parce qu’il avait une joueuse capable d’apporter du leadership et les bons ballons aux bonnes personnes, dit-il. Parmi le réseau que j’ai fait jouer avant de la recruter, personne ne m’a dit une seule fois du mal d’elle.”







