Une bonne table pour les fêtes : la Mare Ô Poissons, à Ouistreham

Direction : la Mare Ô Poissons, à Ouistreham. L’accueil y est délicat. La décoration aux tons blancs, noirs et gris est très soignée. Sur la carte, des mets aux doux noms. Et un menu “Ô idées de la semaine” à 25€. En entrée, j’ai le choix entre des huîtres de Blainville-sur-Mer, un velouté de champignon aux copeaux de jambon de serrano, un oeuf poché accompagné d’un fromage de chèvre Saint-Maure de Touraine et des gambas frits avec leurs légumes fondants au pignon de pin à l’aïoli. Va pour ces derniers. Leur onctuosité ne me fait rien regretter.

Je choisis de rester dans le domaine marin pour le plat principal, avec un effeuillé de saumon aux épices et des penne régate au basilic. Mon convive opte pour le cabillaud en brochette au jus de tomate. Un vrai plaisir pour tous deux.

Aucune fausse note

En dessert, j’hésite entre la tarte aux pommes confite tiède cidrée et le mi-cuit de chocolat amer. C’est ce dernier qui l’emporte, joliment présenté et très fin. Avec une bouteille d’eau pétillante et un verre de vin rouge, la note a atteint 35€50. Bon, ce n’est pas tous les jours fête !



Pratique. La Mare Ô Poissons 68, rue Emile Herbine à Ouistreham. Tél. 02 31 37 53 05.