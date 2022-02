La Fontaine : une édition pour les enfants

'Je me sers d'animaux pour instruire les hommes” a écrit La Fontaine ; et justement, toutes celles de ce recueil mettent en scène des animaux, ce qui est loin d'être toujours le cas chez notre fabuliste.

Comment ne pas vouloir initier nos petits dès leur plus jeune âge à la sagesse que recèlent ces apologues ? Bien sûr, il faudra leur en faire la lecture, en y mettant le ton et, pourquoi pas, en mimant ! Pendant ce temps ils laisseront courir leur imagination sur les illustrations pleine page accompagnant chacune de ces fables, et que nous devons à l’admirable talent de Brigitte Susini.

Un livre qu’on vous demandera probablement de reprendre chaque soir, et que les enfants en grandissant auront plaisir à retrouver par eux-mêmes.



Fables

Auteur : Jean de la Fontaine

Genre : album jeunesse

Edition : Gautier-Languereau,

126 pages, format 23 x 28,5, 18 €.





