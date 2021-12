Pas de miracle pour les volleyeuses caennaises

Opposées au Pôle France, qui réunit les meilleures cadettes, les Normandes n'ont rien pu faire (défaite 3-0). Entre la lanterne rouge et la seule équipe invaincue du championnat, les jeux étaient faits d'avance. Caen, pourtant, a donné du fil à retordre à son jeune adversaire dans la première manche. "On a fait un très bon premier set, souligne Gilles Auzou. Malheureusement on a craqué sur la fin." Les visiteuses ont senti le danger et ont empoché la mise 25-23. Secoué par cet échec, Caen s'est effondré dans la manche suivante, perdue 25-9.

De gros matchs tous les dimanches

"Les filles étaient démoralisées et elles sont passées au travers." Les PTT ont relevé la tête dans le troisième set sans parvenir à inquiéter les cadettes du Pôle France (19-25). En-dehors du deuxième set, l'ensemble s'est néanmoins révélé correct. "On ne fait pas des vilains matchs contre les meilleures, constate Gilles Auzou. Maintenant, ce niveau de jeu, il faut qu'on l'ait face aux équipes qui se battent avec nous. C'est assez incompréhensible."

L'heure du repos a sonné pour les Caennaises après ce neuvième revers en neuf sorties. Le prochain match n'est prévu que le 20 janvier. "Espérons que cette longue trêve fera du bien au moral pour revenir avec de bonnes intentions et une grosse envie de faire mieux en 2013. Il va falloir être plus conquérant car on joue des gros matchs tous les dimanches dans notre position."