Fakear, vainqueur du Tremplin AOC 2012 du Cargö

Face à des groupes comme Plastic Riot et Goodbye Horses, l'artiste Fakear a réussi à imposer son style jeudi soir sur la grande scène du Cargo. Originaire de Caen et issu du trip-hop des années 90, Fakear forme un cocktail électronique original et imagé.

Dans la même veine que Superpoze, Fakear remporte donc un an d'accompagnement avec le Cargö et dans le cadre d'un partenariat développé avec le festival Beauregard depuis 3 ans, Fakear aura la chance de se produire lors du festival le 05, le 06 ou le 07 Juillet 2013 devant des milliers de spectateurs à Hérouville Saint Clair.

Découvrez en vidéo ci-dessous l'univers de Fakear.