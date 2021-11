Chalutier géant à Cherbourg : du jamais vu en France

L'affaire est exceptionnelle, d'abord parce que les chiffres donnent le tournis. 140 mètres de long, 57 hommes à son bord : le Maartje Theodora, battant pavillon allemand, est le plus gros chalutier de la zone européenne.

Géante, aussi, la cargaison. 4.000 tonnes de poissons à bord, dont la moitié ne répond pas à la réglementation des pêches.

Enfin, l'argent en jeu dans cette affaire. Cela représente des millions d'euros. Jamais une affaire de ce genre n'avait été découverte en France métropolitaine.

Deux infractions et une contravention ont été constatées : l'utilisation d'un chalut non autorisé, et un sur-quota de poissons pêchés. Le tout étant masqué sur le journal de bord, tenu par le capitaine allemand.

Pour repartir, l'armateur du bateau a deux possibilités :

- il trouve un accord avec la justice lors d'une procédure pénale rapide, il paie une amende corsée et peut quitter Cherbourg en quelques heures;

- ou bien il refuse de négocier. Dans ce cas une caution devra être payée, en plus des indemnités, et le bateau restera à quai plus longtemps.

Pour le moment les contacts sont difficiles. Impossible pour le parquet de communiquer avec l'armateur du bateau, et le capitaine n'est pas très coopératif non plus.

Ecoutez le procureur de Cherbourg, Eric Bouillard :

Ecoutez Ronan Le Saout, directeur adjoint des Territoires et de la Mer :