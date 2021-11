Pour Cyrille Grenot , Rouen Ensemble n'est qu'un "coup de pub"

Sur le site Le P'tit Rouennais, Cyrille Grenot, qui avait été candidat aux législatives à Rouen au printemps dernier, annonce se désolidariser de l'initiative Rouen Ensemble, ce groupe de débat et de réflexion lancé récemment par plusieurs élus du centre et de droite et adossé à un site internet participatif (lire notre article). Très virulent à l'égard de l'opposition de centre et de droite rouennaise, Cyrille Grenot juge que l'initiative "est devenue une course à la médiatisation de ses initiateurs qui tentent de surfer de coup de pub en coup de pub en espérant que l'un d'entre eux fasse mouche".