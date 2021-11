2013 le retour des chanteurs mythiques

Paul McCartney : L'ex-membre des Beatles, en tête des chanteurs les plus riches du monde selon le récent classement du site américain Celebrity Networth, effectuera son retour en 2013 avec un nouvel album studio, pour le plus grand plaisir de ses fans. Le disque, baptisé Kisses from the Bottom est prévu pour le mois de février.

Edith Piaf : La célèbre "Môme" Edith Piaf sera célébrée en 2013, à l'occasion du 50e anniversaire de sa mort. Le répertoire de la plus célèbre chanteuse française connue à l'étranger sera l'honneur à l'Olympia, avec les concerts de Patricia Kaas du 26 février au 2 mars. Un grand concert en l'honneur de l'interprète de La Vie en rose, avec dix artistes français et dix internationaux, est également prévu le 21 septembre au Beacon Theatre à New York. Enfin, la comédie musicale Les Amants d'un jour revisitera enfin les chansons d'Edith Piaf sur des rythmes de jazz et de blues du 24 septembre 2013 au 12 avril 2014 à Bobino (Paris).

Lady Gaga : La diva de la pop devrait revenir sur la scène musicale en 2013 avec un nouvel album studio. La star excentrique devrait sortir Artpop au printemps 2013. Personnalité la plus suivie sur les réseaux sociaux, Lady Gaga a commercialisé en septembre 2012 son premier parfum, Lady Gaga Fame, en association avec Coty.

Depeche Mode : Le groupe des années 80 et 90 revient sur le devant de la scène, avec un nouvel album en avril prochain et une grande tournée européenne. Dave Gahan, Martin Gore et Andy Fletcher donneront 34 concerts dans 25 pays européens, avant de s'envoler pour l'Amérique du Nord. Ils se produiront notamment le 15 juin au Stade de France et présenteront sur scène le successeur Sounds of the Universe, leur dernier opus sorti en 2009.

Roger Waters : Les nostalgiques du célèbre groupe britannique Pink Floyd seront comblés en 2013 avec la tournée des stades européens de l'opéra-rock The Wall. Le fondateur du groupe et bassiste Roger Waters donnera 25 représentations, dont un concert très attendu au Stade de France le 21 septembre. Double album sorti en 1979, The Wall est l'une des meilleures ventes d'albums de l'Histoire, avec trente millions de copies écoulées à travers le monde.

Mylène Farmer : Star de la fin d'année 2012 avec son neuvième album studio Monkey Me, Mylène Farmer signe son grand retour sur scène en 2013. Egérie gay, l'artiste de 51 ans, qui a retrouvé pour ce disque son pygmalion Laurent Boutonnat, partira en tournée à l'automne 2013, avec entre autres dix concerts à Paris-Bercy entre le 7 et le 21 septembre.