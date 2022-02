4 tonnes de chocolat brut !

A quelques jours des fêtes, Gourm'hand'ises est en effet très sollicité. 'C'est une boutique née de la volonté de l'association de parents et amis de personnes handicapées mentales et de l'ESAT de Colombelles (Etablissement et service d'aide par le travail). Nous y commercialisons du chocolat fabriqué par des travailleurs handicapés”, explique Florent Lemaître, directeur. En ce moment, 45 personnes travaillent au plaisir de notre palet, que ce soit dans la conception, dans le conditionnement ou dans la vente des chocolats.'C'est une entreprise à vocation sociale. Les travailleurs y apprennent la vente, la relation client etc. Mais il y a aussi un volet commercial. Tous les bénéfices servent d'ailleurs à payer les travailleurs”. A l'année, quatre tonnes de chocolat brut y sont traitées avant de se mêler à du praliné, des fruits secs, du riz soufflé, des amandes grillés ... Un vrai succès. 'Cette année la capacité de production du laboratoire de chocolat a été doublée”, souligne même Florent Lemaître.

Gourm’ Handi’ ses 8 - 10, rue de la Fontaine (derrière les Galeries Lafayette) à Caen. Tél. 02 31 86 43 78



