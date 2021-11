Les “prépas” fleurissent à Caen et dans la région

Accessibles après le bac, sur dossier, elles préparent en deux ans aux concours d’entrée des prestigieuses écoles. Il en existe onze dans l’académie, il est nécessaire de connaître leurs spécificités avant de faire son choix.

La filière économique est idéale pour intégrer des écoles supérieures de commerce. Trois voies sont possibles : HEC-Economique au lycée de Charles Gaulle de Caen et au lycée Le Verrier de Saint-Lô ; HEC-Scientifique au lycée Malherbe de Caen ; ou HEC-Technologique au lycée Salvador Allende d’Hérouville.

Pour les littéraires, les prépas permettent de se préparer aux concours des Ecoles normales supérieures. Le lycée Malherbe et le lycée Millet de Cherbourg proposent cette option par le biais d’une classe Hypokhâgne. Les prépas scientifiques, quant à elles, offrent sept voies. Quatre d’entre elles sont enseignées dans l’académie. "Nous avons 90 étudiants en Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre (BCPST) et trois classes prépas Maths/Physique”, explique Béatrice Levilly, enseignante en sciences au lycée Malherbe. A noter, la voie Physique/Chimie se trouve au lycée Victor Hugo et la prépa Physique/Technologie au lycée Dumont d’Urville.

Endurance, persévérance

"La capacité à s’organiser et l’envie de suivre des études longues sont aussi importants que le bulletin scolaire" insiste la professeure. Adélaïde, en 2ème année BCPST, ajoute : "Il faut être motivé car le rythme de travail est soutenu, mais on s’entraide !" La réorientation à l’Université reste possible, les étudiants y ont en général d’excellents résultats grâce aux méthodes acquises.