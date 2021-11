Lady's soccer : elles jouent contre le cancer à Caen

Etudiant en Master Management du Sport à l’Université de Caen, Vincent Frémont a décidé avec trois collègues de monter un tournoi de foot réservé aux femmes. Pour sa seconde édition, 18 équipes de sept joueuses s’affronteront dans une ambiance festive.

Un tournoi à enjeux

Le tournoi a pour but de développer le football féminin U17, U19 et senior dans la région, mais aussi de promouvoir la santé grâce aux activités physiques et sportives. De plus, les femmes sont entièrement mobilisées pour organiser ce tournoi en étant bénévoles ou coorganisatrices.

Autre objectif : la lutte contre le cancer qui était déjà au cœur du dernier tournoi l’an passé. Celui-ci se clôturera par une soirée pour les participantes.

Pratique. Rendez-vous le samedi 8 décembre de 19h à 23h à la structure du Five à Carpiquet.