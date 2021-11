Marie Molliens au cirque d’Elbeuf

Circassienne de vocation, cette dernière est adoptée par la Compagnie Rasposo dès son plus jeune âge. Sa vie ne tient désormais plus qu’à un fil, sur lequel elle évolue avec grâce et souplesse. Car Marie est "fil de fériste" : une discipline exigeante qu’elle pratique avec passion.

En tant que nouvelle directrice de la compagnie, elle vient présenter au cirque-théâtre d’Elbeuf les coulisses de son prochain spectacle, Morsures, qui verra le jour en 2013. Sollicitée par les grandes écoles pour des stages de perfectionnement, Marie Molliens, formée à l’école des arts du cirque Fratellini, est aujourd’hui passée maître dans son domaine. Cette soirée "Portrait d’artistes" dévoile cette personnalité hors du commun, passionnée et passionnante.

Pratique. Vendredi 7 décembre, à 19h30, Cirque théâtre d’Elbeuf. Tarif 8 €. Cirquetheatre-elbeuf.com