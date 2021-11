Rouen : ils volent une voiture pour fêter leur sortie de prison

Dans la nuit du 28 au 29 octobre, boulevard de l’Yser à Rouen, un témoin aperçoit deux hommes qui chemin faisant, clenchent voiture après voiture. A. B et C. L. s’installent dans une Renault 19 restée "ouverte". Les policiers, alertés, interviennent. Les deux compères s’enfuient en jetant une paire de lunettes et un téléphone portable. Les deux fuyards sont finalement interpellés.

Si le premier se laisse appréhender, le second non : immobilisé, menotté et placé dans le véhicule, il est particulièrement insultant et violent. Il s’en prend aux fonctionnaires comme à lui-même et se frappe, si fort, la tête contre la vitre qu’il parvient à la casser. L’arrivée au commissariat est laborieuse et le jeune homme doit être hospitalisé.

Le 27 novembre, les prévenus ont nié les vols. "Ils ont voulu fêter la fin de la peine d’A. B. Ce dernier s’était disputé avec sa compagne. Ils sont sortis de discothèque alcoolisés et en chemisette. Ils ont clenché une ou deux voitures", a expliqué la défense. "Ils voulaient juste se calmer et se mettre à l’abri. Ils n’avaient aucun projet de vol."

Les deux hommes ont été respectivement condamnés à 3 mois d’emprisonnement et 2 ans dont 6 mois de prison avec sursis assortis d’une mise à l’épreuve de 2 ans.