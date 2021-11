Un livreur de pizza agressé par quatre jeunes dans l'Orne

3 Ornais de 21, 22 et 15 ans et un Manchois de 19 ans ont été interpellés et placés en garde à vue en fin de semaine dernière.

Ils sont les auteurs présumés de l’agression d’un livreur de pizzas. Le 21 octobre dernier, à Flers, le jeune livreur 22 ans, avait été frappé à plusieurs reprises, alors qu’il apportait la commande que ses jeunes agresseurs avaient passé.

Le vol représente une trentaine d’euros et la pizza commandée. Les 3 jeunes majeurs seront convoqués devant la justice, le mineur, devant un juge des enfants d’Alençon.