Max et Maurice en démonstration

Tout commence par une histoire abracadabrantesque. Le décor est en toc mais il est somptueux. Les clowns, Max et Maurice, eux, sont bien réels. Leur sincérité débordante et leur flagrante maladresse leur confèrent un petit air sympathique auquel on s'attache très rapidement. Ils concoctent des petits plats aux saveurs foraines dans une cuisine improvisée où ils enchaînent les catastrophes. Des artistes de cirque, talentueux musiciens, sont également de la partie. Les petits plats sont mis dans les grands, les artistes jonglent entre mets et sauce piquante. Le monocycliste est 'bananivore”, la contorsionniste met la main à la patte et les pieds dans le plat. Rires et sourires au programme.

Samedi 19 décembre à 14h et 17h et dimanche 20 à 14h sous un chapiteau chauffé, terrain Savare, cour Caffarelli à Caen. Places : 10 à 12 €.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire