CFA : deuxième défaite de rang pour la réserve malherbiste

Défaits par Plabennec une semaine plus tôt, les jeunes caennais sont tombés devant Fontenay. "Le scénario se répète un peu, déplore Philippe Tranchant, amer. On donne les deux buts et c'est très compliqué quand on n'a pas notre rigueur défensive." Les qualités athlétiques de l'adversaire et l'état du terrain n'ont pas permis aux Malherbistes de développer le football léché qui constitue dans l'idéal leur identité.

"On a manqué de jeu collectif, on a fait trop de dribbles inutiles. Mes joueurs ont quand même été courageux. Ils ont fini sur les rotules." Ibrahima Tandia a réduit le score à l'entame du dernier quart d'heure mais Caen n'a pas été en mesure de faire mieux. Le SMC est onzième du groupe D de CFA avant un week-end de trêve.