Cherbourg : une baguette anti-crise

Un boulanger de Cherbourg rivalise avec la crise... Son truc : une baguette économique, qu'il a appelée la "baguette éco". Même recette, même goût... ce qui change, c'est simplement la taille, et le poids. 200 grammes contre 240 pour une baguette traditionnelle.

Rémi Hamchin, qui tient sa boutique rue Aristide-Briand, a copié l'idée toute simple d'un confrère vosgien. Il avait vu un reportage au journal télévisé.

Sa baguette est donc plus petite et moins cher qu'une baguette classique, mais plus grande qu'une demi-baguette. "La demi-baguette ce n'est pas assez pour les personnes seules, mais une baguette normale c'est trop, ça rassit, il y a des pertes", explique-t-il.

Et visiblement la crise donne des idées. Un autre boulanger de Cherbourg propose des tarifs dégressifs, plus vous achetez de baguettes moins vous la payer chère.