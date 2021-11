iTunes 11 : nouveau design, nouvelles fonctionnalités

L'annonce avait été faite lors de la keynote sur l'iPhone 5 au mois de septembre. Itunes 11 devait sortir au mois d'octobre puis a été repoussé début novembre. Finalement c'est ce jeudi que la firme à la pomme a dévoilé au grand public sa nouvelle mouture multimédia.

Fondamentalement le changement n'est pas drastique mais on notera un bel effort en terme d'ergonomie et de design rendant le tout encore plus "Apple addict".

Dans les nouveautés il est maintenant possible d’afficher en plein écran sa bibliothèque complète, mélangeant les titres stockés sur l’ordinateur et ceux stockés en ligne. A notez également la présence d'un mini lecteur détachable.